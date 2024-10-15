В Таганроге за неделю в ДТП пострадали двое пешеходов

В Таганроге на минувшей неделе было зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, два из них – с участием пешеходов, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Оба пешехода, 18-летняя девушка и 11-летний ребенок, получили травмы. В первом случае пешеход пострадал по вине водителя, который сбил его на переходе, во втором — ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Резкая смена погодных условий часто приводит к увеличению аварий на дорогах. Госавтоинспекция Таганрога призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

«Пешеходам рекомендуется в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы для большей заметности на дорогах, передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал пешеходного светофора, убедившись в безопасности своих действий. Водители должны соблюдать скоростной режим, а также сбавлять скорость перед пешеходными переходами», — напомнила Яна Султанова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время дождя водитель иномарки врезался в столб.

Фото ВК «Авто Таганрог»