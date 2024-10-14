В Таганроге во время дождя водитель иномарки врезался в столб

13 октября в Таганроге водитель легкового автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 17.30 на улице Котлостроительной в районе дома № 36. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля RENAULT LOGAN не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что на Дону в ДТП с автобусом насмерть разбился мотоциклист.

Фото скрин видео из соцсетей и Госавтоинспекции Таганрога