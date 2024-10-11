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В Таганроге на «зебре» под колеса авто попала 18-летняя девушка

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Авария произошла 10 октября на улице Лизы Чайкиной в Таганроге.

Новости Таганрога

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 16.36. В районе дома № 328 по улице Лизы Чайкиной 44-летний водитель, управляя Nissan, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода. 18-летняя девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшая доставлена в БСМП Таганрога. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что по факту ЧП с автомобилем в Таганроге проводятся следственные мероприятия.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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