В Таганроге высадили 100 берез возле реабилитационного центра

В субботу, 16 ноября, в Таганроге прошла благотворительная акция по высадке сотни саженцев березы по периметру новой территории реабилитационного «Центра Здоровья» на улице Победы, 114.

Двери «Центра Здоровья» будут открыты для детей и взрослых, которые перенесли инсульты, черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, детей с ДЦП, генетическими и наследственными заболеваниями, расстройством аутистического спектра, сколиозом, остеохондропатиями, а также участников СВО, получивших увечья в ходе несения службы.

Организаторами акции стали благотворительный фонд «Здоровое поколение» и «Центр Здоровья» при поддержке региональной общественной организации инвалидов «Здоровое поколение» совместно с ростовским отделением РРО ВОД «Матери России» и РРБОО «Время Добра».

Перед началом мероприятия настоятель Ильинского храма иерей Павел Дудоладов совершил молебен «на начало всякого благого дела» и высадил первый саженец. А затем к нему присоединились депутат городской Думы Елена Сирота, молодежный министр природных ресурсов и экологии Молодежного правительства Ростовской области Алексей Беляев, сотрудники отдела по делам молодежи городской администрации, волонтеры АНО «Первый взгляд» и общественного движения «ЭкоТаганрог». А также преподаватели и студенты Таганрогского техникума сервиса и ЖКХ и Таганрогского механического колледжа, сотрудники СП «Центр Здоровья», дети, которые проходят реабилитацию в Центре, и члены их семей.

Людмила Черикова, главный врач СП «Центр Здоровья»

Фото предоставлены СП «Центр Здоровья»