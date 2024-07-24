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В Таганроге вынесен приговор экс-директору литейного завода

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23 июля Таганрогский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Таганрогский литейный завод»  Константину Слинько, который признан виновным в мошенничестве и хищении денег Минобороны РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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Во время судебного разбирательства установлено, что Слинько с 15 января 2016 по 31 января 2023 года похитил государственные денежные средства в сумме 420 052 596,29 рублей. Действовал он не один, вместе с ним фигурантами дела о мошенничестве на оборонном заказе были генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, который  приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей в июне нынешнего года и экономист предприятия Лидия Агапова.

Суд признал Слинько виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Также фигурант лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ о взыскании имущественного ущерба. Со Слинько и Масленского взыскано 370,8 млн рублей. А солидарно со Слинько, Масленского и Агаповой — 33,9 млн рублей.

Ранее мы рассказали, что бывшую чиновницу из Таганрога Стеллу Руф отправят в колонию-поселение.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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