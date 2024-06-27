В Таганроге вынесли приговор гендиректору АО «Звезда-Стрела»

27 июня Таганрогский городской суд вынес приговор генеральному директору АО «Звезда-Стрела» Владимиру Масленскому, который обвинялся в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, Масленский совместно еще с двумя фигурантами с января 2016 по январь 2023 года совершил хищение денежных средств в общей сумме 420 052 596,29 рублей, причинив имущественный вред Минобороны РФ. Уточняется, что обвиняемый признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей и ограничением свободы сроком на 1 год. Также фигурант лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 1 год.

ТКроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ. В пользу ведомства с Масленского взыскан ущерб в сумме 404 842 596,29 рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

Фото «Таганрогской правды»