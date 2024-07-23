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Бывшую чиновницу из Таганрога Стеллу Руф отправят в колонию-поселение

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Пролетарский районный суд Ростова 23 июля вынес приговор бывшему начальнику МКУ «Благоустройство» Таганрога Стелле Руф, которая признан виновной в превышении должностных полномочий. Бывшую чиновницу приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

До того, как Стелла Руф возглавила МКУ «Благоустройство» в Таганроге, она работала директором МКУ «УЖКХ» Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. По версии следствия, тогда-то она и превысила свои полномочия.  Фигурантка обвинялась в том, что во время благоустройства пляжа на Зеленом острове Ростова она не провела проверку экономического обоснования представленных подрядчиком к приемке и оплате 14 беседок.  А также подписала  представленные акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, в которые были внесены недостоверные сведения. Таким образом, на пляже «Зеленый» было установлено 14 беседок, покрытых декоративном бетоном, по стоимости 14 беседок из архитектурного бетона.

«В результате превышения должностных полномочий Руф С.Ю. наступили общественно опасные последствия, которые повлекли существенные нарушения прав и законных интересов муниципального образования «город Ростов-на-Дону» в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, которому причинен имущественный вред в размере 296 647 рублей (оставшиеся денежные средства, предназначавшиеся для изготовления беседок в рамках исполнения муниципального контракта)», — пишет источник.

В судебном заседании Стелла Руф вину признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Суд пришел к выводу, что представленных доказательств по делу достаточно, после чего чиновницу признали виновной. Пока приговор не вступил в законную силу.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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