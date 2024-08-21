В Таганроге восстановлен остановочный комплекс «Шлагбаум»

С 21 августа возобновились высадка и посадка пассажиров трамваев на остановочной площадке «Шлагбаум» в направлении центра Таганрога.

Восстановительные работы полностью завершены, сообщает «Таганрогский трамвай».

Напомним, в апреле 2024 года на этой остановке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого часть конструкции была серьезно повреждена и разбита. Обслуживание пассажиров остановочном пункте «Шлагбаум» пришлось временно приостановить до приведения его в рабочее состояние.

«Мы призываем вас бережно относиться к городскому имуществу. Давайте вместе развивать в жителях Таганрога уважение к родному городу и подавать пример подрастающему поколению», — обратился к горожанам «Таганрогский трамвай».

Ранее мы рассказывали, что 20 августа в Таганроге пенсионер на иномарке врезался в трамвай.

Фото проекта «Таганрогский трамвай»