Соцсети: в Таганроге автомобиль снес трамвайную остановку

В Таганроге трамваи, следующие по маршрутам №№ 1 и 3, временно не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке «Шлагбаум», сообщает пресс-служба проекта «Таганрогский трамвай». Причина тому – ДТП, которое произошло вчера вечером, 12 апреля. Машина снесла часть остановочного павильона.

Фото и видео с места событий таганрожцы разместили в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Легковой автомобиль снес трамвайную остановку и перевернулся. На месте происшествия присутствовали пожарные машины, ДПС и бригада скорой помощи. В ГИБДД инцидент пока не комментировали. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

Временная приостановка обслуживания пассажиров на остановке «Шлагбаум» вызвана ДТП, которое произошло сегодня ночью. О возобновлении работы остановки сообщим дополнительно, — сообщили в пресс-службе проекта «Таганрогский трамвай».

Иллюстрация скрин видео ВК группы «Мой Таганрог»