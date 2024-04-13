Главная » Новости Таганрога

Соцсети: в Таганроге автомобиль снес трамвайную остановку

На чтение 1 мин Просмотров 921 Опубликовано

В Таганроге трамваи, следующие по маршрутам №№ 1 и 3,  временно не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке «Шлагбаум», сообщает пресс-служба проекта «Таганрогский трамвай». Причина тому – ДТП, которое произошло вчера вечером, 12 апреля. Машина снесла часть остановочного павильона.

Новости Таганрога

Фото и видео с места событий таганрожцы разместили в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Легковой автомобиль снес трамвайную остановку и перевернулся. На месте происшествия присутствовали пожарные машины, ДПС и бригада скорой помощи. В ГИБДД инцидент пока не комментировали. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

Временная приостановка обслуживания пассажиров на остановке «Шлагбаум» вызвана ДТП, которое произошло сегодня ночью. О возобновлении работы остановки сообщим дополнительно, — сообщили в пресс-службе проекта «Таганрогский трамвай».

Иллюстрация скрин видео ВК группы «Мой Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru