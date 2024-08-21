В Таганроге пенсионер на иномарке врезался в трамвай

20 августа в Таганроге произошла очередная авария с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.
Авария случилась в 16.45 в районе дома № 96 в переулке Смирновском. По предварительной информации, 76-летний пенсионер на автомобиле «Chevrolet Klan» врезался в трамвай, которым управлял 48-летний мужчина.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы рассказали, что семья из трех человек погибла в ДТП на трассе «Новороссия» под Таганрогом.
Фото Госавтоинспекции Таганрога
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