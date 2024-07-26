В Таганроге водитель сбил женщину с ребенком на переходе

25 июля в Таганроге водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину и ее 11-летнего сына, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 14.10 в районе дома № 62 на улице 2-й Советской. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не предоставил преимущество в движении пешеходам – 47-летней маме и ее 11-летнему сыну, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина и ребенок получили телесные повреждения, им на месте была оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Таганрога напоминает, что водители перед пешеходным переходом должны сбавить скорость. А пешеходы – убедиться, что водители их пропускают.

Ранее мы рассказали, что 25 июля во время утренней аварии в Таганроге разбились две машины.

Фото Госавтоинспекции Таганрога