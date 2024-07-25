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Во время утренней аварии в Таганроге разбились две машины

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25 июля в Таганроге серьезная авария произошла на улице Свободы, где столкнулись два автомобиля. Обе машины получили значительные механические повреждения.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, происшествие случилось в 09.50 в районе дома № 2. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «LADA Priora» врезался в «Toyota Camry», за рулем которой находился 36-летний мужчина. От удара иномарка изменила движение и влетела в металлическое ограждение.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть осторожными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в центре Ростова столкнулись два автомобиля и электробус.

Фото Госавтоинспекции Таганрога.

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Таганрогская правда
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