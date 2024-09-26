25 сентября в Таганроге в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Чехова пострадали пешеход и водитель мотоцикла. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 17.00 в районе дома № 309. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Kia Rio» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого машина столкнулась с мотоциклом «Ducati», которым управлял 39-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили пешеход и водитель мотоцикла, которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на объездной дороге машина влетела в отбойник.

Фото Госавтоинспекции РО