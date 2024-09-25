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В Таганроге на объездной дороге машина влетела в отбойник

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От удара «ВАЗ-2115» перевернулся на крышу.

Новости Таганрога

Авария произошла 25 сентября около 9 утра на объездной дороге в районе «Красного котельщика».

Очевидцы ДТП сообщают, что столкнулись два автомобиля. От удара «ВАЗ-2115» отбросило на отбойник, после чего машина перевернулась. По счастливой случайности никто из участников аварии не пострадал.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — прокомментировали случившееся в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 24 сентября под Таганрога в ДТП пострадали четыре человека.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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