В Таганроге на объездной дороге машина влетела в отбойник

От удара «ВАЗ-2115» перевернулся на крышу.

Авария произошла 25 сентября около 9 утра на объездной дороге в районе «Красного котельщика».

Очевидцы ДТП сообщают, что столкнулись два автомобиля. От удара «ВАЗ-2115» отбросило на отбойник, после чего машина перевернулась. По счастливой случайности никто из участников аварии не пострадал.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — прокомментировали случившееся в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 24 сентября под Таганрога в ДТП пострадали четыре человека.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»