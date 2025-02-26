25 февраля в Таганроге два автомобиля получили механические повреждения во время аварии, которая произошла в 16-м переулке.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 20.15 в районе дома № 24. По предварительной информации, 26-летний мужчина на Opel Astra во время движения врезался в стоящий автомобиль Geely Monjaro.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в ДТП попала машина с двумя полицейскими и фигурантом дела.

Фото Госавтоинспекции Таганрога