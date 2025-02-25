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До суда не доехали: в ДТП попала машина с двумя полицейскими и фигурантом дела

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Авария случилась на автодороге Азов — Староминская.

Новости Ростовской области

Вчера утром в Ростовской области автомобиль, в котором двое полицейских везли гражданина в суд, попал в ДТП. В итоге все трое попали с травмами в медучреждение.

Около 9.30 24 февраля, на 33-м км трассы Азов — Староминская 32-летний водитель автомобиля «Лада 211440», двигаясь в направлении Азова, не справился с управлением. Машина «вылетела» с дороги и врезалась в столб освещения.

В результате ДТП пострадал водитель, а также двое пассажиров — 36-летний сотрудник полиции и 46-летний гражданин, которого везли в суд для рассмотрения административного дела, сообщает Госавтоинспекция по региону.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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