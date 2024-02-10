В Таганроге водитель «Ford Mondeo» врезался в трамвай

Вчера, 9 февраля, в Таганроге произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария случилась в 18.45 на улице Большой Бульварной в районе дома № 12/2. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ford Mondeo» при развороте вне перекрестка создал помеху движению, после чего столкнулся с трамваем.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства аварии.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»