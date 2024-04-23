Вчера, 22 апреля, в Таганроге во время проведения ремонтных работ на городском коллекторе погиб 40-летний рабочий, его напарник был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте, будет дана правовая оценка, — пишет источник.

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