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В Таганроге во время работ на городском коллекторе погиб рабочий

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Вчера, 22 апреля, в Таганроге во время проведения ремонтных работ на городском коллекторе погиб 40-летний рабочий, его напарник был госпитализирован.

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Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте, будет дана правовая оценка, — пишет источник.

Фото rostov.sledcom.ru  

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