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В Таганроге во время пожара на контейнерной площадке пострадал автомобиль

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В Таганроге из-за загоревшегося в контейнерах мусора пострадал припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Инцидент произошел во дворе дома № 353/5 по улице Чехова. Утром там начал гореть мусор в контейнерах, очевидцы вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь, который распространился на площади 20 квадратных метров. Во время происшествия пострадал припаркованный рядом автомобиль, у которого оплавилось зеркало, стекло и молдинг.

По предварительной версии, причиной пожара стал брошенный окурок, а сильный ветер раздул пламя.  Сотрудники МЧС России просят горожан не парковать машины рядом с мусорными баками.

Ранее мы рассказали, что на Дону в загоревшейся бесхозной постройке погибла женщина.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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