На Дону в загоревшейся бесхозной постройке погибла женщина

27 сентября в Ростовской области во время пожара в бесхозном строении погибла 64-летняя женщина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась в городе Каменске-Шахтинском. Сообщение о пожаре в бесхозном строении в микрорайоне Лиховском поступило на пульт дежурного в 4.17 утра. На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. Ликвидировать возгорание на площади 30 квадратных метров удалось в 04.50.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области полицейские спасли пассажиров загоревшегося микроавтобуса.

Фото ГУ МЧС по РО