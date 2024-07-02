В Таганроге в тройном ДТП пострадал пассажир

1 июля в Таганроге сразу три машины столкнулись на улице Маршала Жукова. В результате аварии пострадал один из пассажиров, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в 15.50 в районе дома № 102. По предварительной информации, 74-летний водитель автомобиля «Nissan Tiida» допустил столкновение с «Peugeot 307», которым управлял 53-летний мужчина. От удара «Peugeot» врезался в «Hyundai Accent», за затем в мусорный бак.

В результате ДТП травмы получил 32-летний пассажир «Nissan Tiida», который обратился за медицинской помощью в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области разбился водитель, пострадали пассажиры.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»