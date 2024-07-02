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В Таганроге в тройном ДТП пострадал пассажир

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1 июля в Таганроге сразу три машины столкнулись на улице Маршала Жукова. В результате аварии пострадал один из пассажиров, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Новости Таганрога

Авария случилась в 15.50  в районе дома № 102. По предварительной информации, 74-летний водитель автомобиля «Nissan Tiida» допустил столкновение с «Peugeot 307», которым управлял 53-летний мужчина. От удара «Peugeot» врезался в «Hyundai Accent», за затем в мусорный бак.

В результате ДТП травмы получил 32-летний пассажир «Nissan Tiida», который обратился за медицинской помощью в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области разбился водитель, пострадали пассажиры.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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