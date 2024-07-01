30 июня в Ростовской области во время лобового столкновения двух машин погиб водитель, двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 15.50 на 4 км автодороги Новочеркасск – Каменоломни – Шахты – Раздорская в Октябрьском сельском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» обгонял попутный грузовой автомобиль. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ 2107», которым управлял 66-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб. Его 70-летний пассажир, а также 59-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Passat» получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области будут судить виновницу смертельного ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО