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На трассе в Ростовской области разбился водитель, пострадали пассажиры  

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30 июня в Ростовской области во время лобового столкновения двух машин погиб водитель, двое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 15.50 на 4 км автодороги Новочеркасск – Каменоломни – Шахты – Раздорская в  Октябрьском сельском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» обгонял попутный грузовой автомобиль. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ 2107», которым управлял 66-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб. Его 70-летний пассажир, а также 59-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Passat» получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области будут судить виновницу смертельного ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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