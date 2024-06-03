В Таганроге в этом году будет реализовано 11 проектов по инициативам жителей

Глава администрации города Андрей Фатеев отмечает возрастающую активность горожан.

В этом году в Таганроге будет реализовано 11 инициатив жителей в части благоустройства родного города в рамках губернаторской программы. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале Андрей Фатеев.

Часть из них уже завершена, в частности, асфальтирование территории д/с 101. В настоящее время подрядчики выполняют работы по устройству спортивных площадок на территории 22 школы и 28 лицея. На остальных объектах идут подготовительные работы.

Финансирование этих проектов осуществляется из нескольких источников: региональный, местный бюджеты, а также участие жителей, депутатов округов, меценатов города. С 2025 года сумма областной субсидии на реализацию каждого проекта будет увеличена с двух до трех миллионов рублей рублей, а количество проектов возрастет до 15, говорится в сообщении главы администрации Таганрога.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева