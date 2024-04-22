Субботним вечером, 20 апреля, Таганрог в 13-й раз принимал участие во Всероссийской акции «Библионочь». Пришедшие в Чеховскую библиотеку таганрожцы и гости города соревновались в конкурсах, посмотрели прекрасный спектакль-балет «Синяя Птица» и понаблюдали в телескоп за ночным небом.

Директор Централизованной библиотечной системы Таганрога, депутат Законодательного собрания Ростовской области Татьяна Михеева, давая старт мероприятиям, проводимым в программе таганрогской «Библионочи», подчеркнула, что по всей стране в этой акции участвует около сорока тысяч библиотек, литературных музеев и клубных учреждений.

Поскольку сейчас – Год семьи, девиз «Библионочи-2024» — «Читаем всей семьей!» — отметила Татьяна Алексеевна.

В эту книжную ночь наша Чеховская библиотека пригласила своих посетителей ощутить радость чтения всей семьей и предложила провести «Книжную ночь счастливых семей».

Культурная столица Юга России, пожалуй, самая патриархальная из всех российских столиц — ночным развлечениям таганрожцы предпочитают здоровый сон. Поэтому «Библионочь» в Таганроге в реальности проходила в течение вечера. Тем более, что это была «Семейная библионочь». Было много новых знакомств – с библиотекой и её отделами, с книгами, в том числе позапрошлого века, друг с другом. Юные и взрослые гости Чеховки читали, рисовали, участвовали в разнообразных опросах, викторинах, играх и конкурсах. Проводились также концерты, лекция и спектакль.

Вниманию зрителей был представлен спектакль-балет «Синяя Птица» по одноименной пьесе-сказке Мориса Метерлинка в исполнении танцевального ансамбля «Антре» хореографической студии «Грани», руководитель которой Ирина Колотило оказалась и режиссером-постановщиком, и исполнительницей главной роли. В качестве ведущей выступала актриса театра и кино, артистка Чеховского театра Светлана Несветова. В постановке была использована музыка Ильи Саца и Андрея Петрова к одноименному балету, а также фортепианная музыка молодого таганрогского композитора Александры Волченко, звучавшая в исполнении автора.

Кроме того, на Греческой улице, рядом с библиотекой открылся импровизированный планетарий. Любители звездного неба из числа таганрогских старожилов помнят, что когда-то в нашем городе летними ясными вечерами во дворе Таганрогской картинной галереи (художественного музея) стоял настоящий телескоп. Но это дела минувших дней…

А вот в минувшую субботу, в конференц-зале библиотеки прошла лекция «Что видно в телескоп». Её провел астроном, астрограф, популяризатор науки, автор книги «Как наблюдать за звездами. Практический гид» Руслан Ильницкий. Для Таганрога он – человек не посторонний: Руслан Владимирович – выпускник ТРТИ. После лекции он отвечал на вопросы таганрожцев, затем передал в дар Чеховке свои книги. А после продолжил общение на улице, где все желающие могли увидеть Луну и звездное небо в настоящий телескоп: благо – хоть и не было полнолуния, но зато не было и облаков.

Владимир Прозоровский, фото автора