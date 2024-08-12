В Таганроге у малышей прошла «Зарядка со стражем порядка»

В Таганроге команда юных помощников инспекторов движения детского сада № 51 присоединилась к общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».

Акция была приурочена к прошедшему Дню физкультурника. В ней также приняли участие представители местного отделения «Движение первых» и инициативной группы «Родительский патруль».

Малыши вместе с инспекторами городской Госавтоинспекции Яной Султановой, Мичиславом Осинским и Александром Бутенко не только сделали зарядку, но и повторили правила дорожного движения. А также узнали о важности укрепления физического здоровья, о пользе регулярных физических упражнений и занятий спортом.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы взяли бронзу в «Школе безопасности» России.

Фото Госавтоиспекции Таганрога