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В Таганроге у малышей прошла «Зарядка со стражем порядка»

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В Таганроге команда юных помощников инспекторов движения детского сада № 51 присоединилась к общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».

Город

Акция была приурочена к прошедшему Дню физкультурника. В ней также приняли участие представители местного отделения «Движение первых» и инициативной группы «Родительский патруль».

Малыши вместе с инспекторами городской Госавтоинспекции Яной Султановой, Мичиславом Осинским и Александром Бутенко не только сделали зарядку, но и повторили правила дорожного движения. А также узнали о важности укрепления физического здоровья, о пользе регулярных физических упражнений и занятий спортом.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы взяли бронзу в «Школе безопасности» России.

Фото Госавтоиспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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