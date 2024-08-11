Таганрожцы взяли бронзу в «Школе безопасности» России

На XVIII Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» команда таганрожцев из организации «Южный спасатель» Дворца детского творчества Таганрога, в старшей группе выступавшая за честь Южного федерального округа ЮФО, взяла третье место.

В состязаниях участвовали команды – победители межрегиональных соревнований «Школа безопасности» по федеральным округам. Учредителями этих престижных соревнований являются Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство просвещения РФ. А проводятся они при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» , Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

За девять дней августа участники соревнований прошли через ряд испытаний, используя знания и умения в области пожарной безопасности, оказания первой помощи, безопасности на воде, в ориентировании на местности. Они разбирались с оказанием помощи при разного рода травмах, реанимировали «пострадавших» с проблемами сердца и легких, фиксировали «переломы». Тушили пожар в «зонах чрезвычайной ситуации», искали спасаемых в зоне задымления, разбирали завалы в по-настоящему сложных условиях, проводили поисково-спасательные работы в акватории Шиловского водохранилища и многое другое.

В результате, команда из Таганрога — бронзовый призёр в общекомандном зачёте среди старшей возрастной группы. Ребята немного уступили командам из Волгоградской и Челябинской областей, обойдя представителей Кузбасса и Свердловской области . Поздравляем ребят и тренеров-преподавателей — Александра Кравченко и Алексея Сорокиных с новым замечательным достижением.

Ранее мы рассказали, что школьников Таганрога обучают основам личной безопасности.

Марина Даренская

Фото ГУ МЧС РО