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Таганрожцы взяли бронзу в «Школе безопасности» России

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На XVIII Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»  команда таганрожцев из организации «Южный спасатель» Дворца детского творчества Таганрога,  в старшей группе выступавшая за честь Южного федерального округа ЮФО, взяла третье место.

#Безопасность

В состязаниях участвовали команды – победители межрегиональных соревнований «Школа безопасности» по федеральным округам. Учредителями  этих престижных соревнований являются Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство просвещения РФ. А проводятся они при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» , Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

За девять дней августа участники соревнований прошли через ряд испытаний, используя знания и умения в области пожарной безопасности, оказания первой помощи, безопасности на воде, в ориентировании на местности. Они разбирались с оказанием помощи при разного рода травмах, реанимировали «пострадавших»  с проблемами сердца и легких, фиксировали «переломы». Тушили пожар в «зонах чрезвычайной ситуации», искали спасаемых в зоне задымления, разбирали завалы в по-настоящему сложных условиях, проводили поисково-спасательные работы в акватории Шиловского водохранилища и многое другое.

В результате, команда из Таганрога — бронзовый призёр в общекомандном зачёте среди старшей возрастной группы. Ребята немного уступили командам из Волгоградской и Челябинской областей, обойдя представителей Кузбасса и Свердловской области . Поздравляем ребят и тренеров-преподавателей —  Александра Кравченко и Алексея Сорокиных  с новым замечательным достижением.

Ранее мы рассказали, что школьников Таганрога обучают основам личной безопасности. 

Марина Даренская

Фото ГУ МЧС РО

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Таганрогская правда
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