В предстоящие выходные дни, 24 и 25 августа, по улицам Таганрога будут ездить туристические трамваи с уникальными экскурсионными программами, посвященными 128-летию со дня рождения легенды советского кинематографа, актрисы Фаины Георгиевны Раневской.

В преддверии праздничной даты в городе будут проходить различные тематические мероприятия, посвященные жизни и творчеству великой актрисы. Что касается трамваев, то совершить на них поездку смогут все желающие. Узнать подробности об экскурсиях и приобрести билеты можно у турфирм — организаторов поездок.

24 августа (Sudakov.Travel):

12.00 и 13.00 — экскурсионный трамвай «Раневская. Сквозь смех и слёзы»

14.00 и 15.00 — экскурсионный трамвай «Раневская. Возвращение домой»

24 августа (Anyticket):

14.00-15.00 и 15.00-16.00 – туристический трамвай «Раневская. Случайная попутчица»

25 августа (Sudakov.Travel):

12.00 и 13.00 — экскурсионный трамвай «Раневская. Сквозь смех и слезы»

14.00 и 15.00 — экскурсионный трамвай «Раневская. Женщина без изъянов»

А в сам день рождения Фаины Раневской, 27 августа, в амфитеатре Арт-пространства «Таганрогский трамвай» с 10.00 до 20.00 состоится кинопоказ «Фаина Раневская – королева эпизода».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге четыре дня будут отмечать день рождения Фаины Раневской.

Фото Сергея Плишенко