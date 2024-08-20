С 24 по 27 августа в Таганроге пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Фаины Раневской.

В этом году таганрогские музеи, учреждения культуры и образования подготовили большую и разнообразную программу. В нашем городе пройдут выставки, кинопоказы, мастер-классы и литературные вечера. Для таганрожцев и гостей города подготовлены экскурсионные программы и театрализованные фотозоны, которые будут работать возле офисов городских туристических информационных центров.

По улицам Таганрога будет курсировать экскурсионный трамвай «Раневская. Сквозь смех и слезы». Сотрудники Таганрогского художественного музея проведут лирическую прогулку по исторической части города с визитом в гости к Фанни Фельдман «Мечтательная улица, затейливый балкон…». В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» пройдет кинопоказ «Фаина Раневская – королева эпизода», а на Центральной аллее парка им. Горького будет работать передвижная выставка «Профессию я не выбирала, она во мне таилась» Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Ранее мы рассказали, что 24 августа под Таганрогом пройдет фестиваль сельского туризма.

Фото t.me/Fateev (из архива)