Главная » Культура

В Таганроге четыре дня будут отмечать день рождения Фаины Раневской

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

С 24 по 27 августа в Таганроге пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Фаины Раневской.

Культура

В этом году таганрогские музеи, учреждения культуры и образования подготовили большую и разнообразную программу. В нашем городе пройдут выставки, кинопоказы, мастер-классы и литературные вечера. Для таганрожцев и гостей города подготовлены экскурсионные программы и театрализованные фотозоны, которые будут работать возле офисов городских туристических информационных центров.

По улицам Таганрога будет курсировать экскурсионный трамвай «Раневская. Сквозь смех и слезы». Сотрудники Таганрогского художественного музея проведут лирическую прогулку по исторической части города с визитом в гости к Фанни Фельдман «Мечтательная улица, затейливый балкон…». В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» пройдет кинопоказ «Фаина Раневская – королева эпизода», а на Центральной аллее парка им. Горького будет работать передвижная выставка «Профессию я не выбирала, она во мне таилась» Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Ранее мы рассказали, что 24 августа под Таганрогом пройдет фестиваль сельского туризма.

Фото t.me/Fateev (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

день рождения Раневской мероприятия новости праздник Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru