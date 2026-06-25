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В Таганроге три автомобиля столкнулись на улице Ленина, поврежден трамвайный павильон

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Днем 25 июня в Таганроге на улице Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей, из-за которого трамваи маршрутов № 1 и № 3 временно перестали останавливаться на остановке «Больница №7».

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Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсетях: в результате столкновения один из водителей врезался в трамвайный павильон и повредил его. На месте работают сотрудники полиции. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал, автомобили получили только механические повреждения.

Тем временем проект «Таганрогский трамвай» в мессенджере «MAX» уточнил, что из-за повреждения остановочного павильона трамваи маршрутов № 1 и № 3 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке «Больница №7» в сторону центра.

«Ближайшие остановки для посадки и высадки в сторону центра – «Ружейный переулок» и «Завод Красный Котельщик». Как только павильон будет восстановлен – обязательно сообщим об этом в наших социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказали, что в Ростове не уступивший дорогу водитель спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими, включая ребенка.

Фото из соцсетей

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Таганрогская правда

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