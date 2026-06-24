В Ростове не уступивший дорогу водитель спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими, включая ребенка

Вечером 23 июня на улице Ростова произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 23:10 на улице Щербакова. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем Skoda Rapid не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Chery Arrizo, которым управлял 50-летний мужчина. После удара Skoda Rapid отбросило на опору линии электропередачи, а Chery Arrizo — на дорожный знак.

В результате ДТП пострадали 41-летний пассажир Chery Arrizo, водитель Skoda Rapid, а также его пассажиры — 17-летний подросток и трехлетний ребенок.

Ранее мы рассказали, что следствие устанавливает детали гибели 25-летнего дончанина под поездом в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции РО