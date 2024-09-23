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В Таганроге тело мужчины обнаружено во время пожара в частном доме

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Вечером 22 сентября в Таганроге во время пожара в частном доме погиб мужчина, личность которого устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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Сообщение о пожаре в доме № 20 А на улице Плеханова поступило на пульт дежурного в 20.46. На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 45 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 21.51.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины, личность и возраст которого устанавливаются. Причина происшествия пока не известна. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы рассказали, что 48-летний мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке Таганрога.

Фото ГУ МЧС (из архива)

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Таганрогская правда
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