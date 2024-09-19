Главная » Новости Таганрога

48-летний мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Предварительная причина возгорания в квартире — неосторожность при курении.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило 19 сентября в 07.05 утра. В пятиэтажном жилом доме на улице Чехова в Таганроге заметили огонь и задымление в одной из квартир. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

«В течение 15 минут пожар был ликвидирован на 6 квадратных метрах. Однако 48-летнего хозяина квартиры спасти не удалось — 5 глотков дыма стали для него смертельными», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Чтобы предотвратить трагедии, спасатели советуют установить в жилых помещениях пожарные извещатели — они сработают на дым и разбудят хозяев пронзительными звуками.  

Ранее мы рассказывали, что крупный ландшафтный пожар потушили под Таганрогом 17 сентября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар пожарные происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru