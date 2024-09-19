48-летний мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке Таганрога

Предварительная причина возгорания в квартире — неосторожность при курении.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило 19 сентября в 07.05 утра. В пятиэтажном жилом доме на улице Чехова в Таганроге заметили огонь и задымление в одной из квартир. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

«В течение 15 минут пожар был ликвидирован на 6 квадратных метрах. Однако 48-летнего хозяина квартиры спасти не удалось — 5 глотков дыма стали для него смертельными», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Чтобы предотвратить трагедии, спасатели советуют установить в жилых помещениях пожарные извещатели — они сработают на дым и разбудят хозяев пронзительными звуками.

Ранее мы рассказывали, что крупный ландшафтный пожар потушили под Таганрогом 17 сентября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РО