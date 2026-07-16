В Таганроге суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на улице Циолковского

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве, произошедшем 11 июля на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов на улице Циолковского во время конфликта нанес 38-летнему мужчине удар ножом в грудь. От полученного колото-резаного ранения тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали сразу после совершения преступления. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом местный житель вырастил в теплице 485 кустов конопли.

Фото rostov.sledcom.ru