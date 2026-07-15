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Под Таганрогом местный житель вырастил в теплице 485 кустов конопли

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Мужчину задержала полиция и отправила под домашний арест.

Новости Таганрога

В Неклиновском районе полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений. Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании конопли.

В ходе оперативных мероприятий в теплице на территории домовладения у мужчины обнаружили и изъяли 485 кустов конопли. Как установили полицейские, с апреля по июль 2026 года фигурант подготовил грунт, высадил семена и ухаживал за всходами, создавая благоприятные условия для их роста.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо прекурсоры»).

«Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в начале июля в Таганроге оперативники задержали сельского жителя, который выращивал коноплю и изготавливал марихуану.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

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наркотики полиция Ростовская область уголовное дело
Таганрогская правда

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