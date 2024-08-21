В Таганроге создадут парковую зону и спортплощадку для пожилых людей

Парковую зону и площадку для отдыха и занятий спортом людей пожилого возраста и инвалидов создадут на базе Центра социального обслуживания Таганрога. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

ЦСО Таганрога второй год подряд становится победителем губернаторской программы «Сделаем вместе!». Мы уже сообщали, что несколько дней назад там был открыт павильон, где подопечные учреждения теперь могут проводить различные занятия круглый год, поскольку помещение оснащено системами отопления и кондиционирования.

В 2025 году в ЦСО продолжится реализация проекта. Там будет построена современная площадка для комфортного отдыха и занятий спортом — проект стал победителем губернаторской программы. Он будет реализован за счет областных средств, с участием местного бюджета и спонсоров. Как отметил Андрей Фатеев, в следующем году размер областной субсидии на реализацию проекта будет увеличен до 3 млн рублей.

«На территории учреждения планируется создание парковой зоны, тропы здоровья. А реабилитационные мероприятия будут проходить на свежем воздухе. Вместе с построенным в этом году павильоном это станет единым современным комплексом, которым уверен с удовольствием будут пользоваться таганрожцы», — рассказал глава городской администрации.

Кстати, услугами ЦСО ежемесячно пользуются около 1200 горожан.

Ранее мы рассказали, что более 23 млн рублей выделено в Таганроге на ремонт школ.

Иллюстрация t.me/Fateev