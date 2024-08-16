Главная » Город

Новую площадку для отдыха людей пожилого возраста и инвалидов открыли в Таганроге

На чтение 2 мин Просмотров 85 Опубликовано

Проект строительства отапливаемого стеклянного павильона с раздвижными витражно-панорамными окнами реализован в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

Город

Площадка для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе появилась на базе Центра социального обслуживания Таганрога. Здесь создана парковая зона для досуга, тренировок, закаливания и восстановления. На новом объекте будут проводиться реабилитационные мероприятия на свежем воздухе, что повысит мотивацию к здоровому образу жизни и улучшит физическое самочувствие подопечных ЦСО. 

Настоящим подарком для таганрожцев «серебряного» возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья назвал открытие этой площадки глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Теперь спортивные и оздоровительные мероприятия в закрытом помещении остались в прошлом. Подопечные Центра социального обслуживания смогут проводить свой досуг, тренировки, закаливание на открытой площадке в комфортных условиях круглый год», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Отметим, что услугами ЦСО ежемесячно пользуются около 1200 таганрожцев пожилого возраста и инвалидов.

Всего же в Таганроге в 2024 году реализуются 11 проектов инициативного бюджетирования.

Это устройство многофункциональных спортивных площадок в лицеях №№ 28 и 33, в школе № 22 и на улице Морозова, 21. А также — ремонт входной группы основного здания лицея № 7, благоустройство земельного участка на улице Кленовой, 19, приобретение игрового оборудования для площадок детского сада № 59, обновление асфальтового покрытия в детском саду № 101. В рамках программы проводится текущий ремонт тротуаров на улицах Котлостроительной (на участке между домами №№ 17 и 29) и Сызранова (в районе дома № 26).

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Андрей Фатеев здоровье инвалиды проект Сделаем вмесате
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru