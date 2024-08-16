Новую площадку для отдыха людей пожилого возраста и инвалидов открыли в Таганроге

Проект строительства отапливаемого стеклянного павильона с раздвижными витражно-панорамными окнами реализован в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

Площадка для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе появилась на базе Центра социального обслуживания Таганрога. Здесь создана парковая зона для досуга, тренировок, закаливания и восстановления. На новом объекте будут проводиться реабилитационные мероприятия на свежем воздухе, что повысит мотивацию к здоровому образу жизни и улучшит физическое самочувствие подопечных ЦСО.

Настоящим подарком для таганрожцев «серебряного» возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья назвал открытие этой площадки глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Теперь спортивные и оздоровительные мероприятия в закрытом помещении остались в прошлом. Подопечные Центра социального обслуживания смогут проводить свой досуг, тренировки, закаливание на открытой площадке в комфортных условиях круглый год», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Отметим, что услугами ЦСО ежемесячно пользуются около 1200 таганрожцев пожилого возраста и инвалидов.

Всего же в Таганроге в 2024 году реализуются 11 проектов инициативного бюджетирования.

Это устройство многофункциональных спортивных площадок в лицеях №№ 28 и 33, в школе № 22 и на улице Морозова, 21. А также — ремонт входной группы основного здания лицея № 7, благоустройство земельного участка на улице Кленовой, 19, приобретение игрового оборудования для площадок детского сада № 59, обновление асфальтового покрытия в детском саду № 101. В рамках программы проводится текущий ремонт тротуаров на улицах Котлостроительной (на участке между домами №№ 17 и 29) и Сызранова (в районе дома № 26).

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева