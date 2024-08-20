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Более 23 млн рублей выделено в Таганроге на ремонт школ

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В Таганроге на ремонт школ в нынешнем году из городского бюджета было выделено более 23 млн рублей. До первого сентября остается менее двух недель и в учебных заведениях города завершается подготовка к новому учебному году.

#Образование

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, образовательных учреждениях выполнены косметические ремонты помещений, окраска уличного спортивного оборудования и благоустройство территорий. В нескольких школах в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!» были оборудованы многофункциональные спортивные площадки.

Большой объем работ выполнен в школе № 34, где произведена замена оконных и наружных дверных блоков, отремонтирован актовый и спортивный залы.

«Реконструкция стадиона между школами №№ 34 и 37  выполняется за счет спонсорских средств. Такой подарок и городу, и школам делает предприятие «Лемакс». Работы по выносу инженерных коммуникаций выполнены «Водоканалом». Это минимизирует в ближайшие годы вероятность коммунальных аварий под спортивным объектом», — отметил Андрей Фатеев.

Он также сообщил, что на стадионе школы № 37 завершены работы по асфальтированию беговых дорожек, устройству покрытия футбольного поля, установке футбольных ворот, обустройству баскетбольной площадки. Начался монтаж силовых тренажёров. А в школе № 34 выполнены работы по асфальтированию, обустроены площадки для игровых видов спорта. Ведётся монтаж спортивного оборудования.

«Получено согласие, что в дальнейшем обязательства по содержанию и обслуживанию сетей освещения, возьмет на себя завод «ТАГМЕТ». В Таганроге становится доброй традицией участие бизнеса в реализации важных городских проектов благоустройства общественных пространств и спортивных объектов», — подчеркнул глава городской администрации.

Ранее мы рассказали, что новую площадку для отдыха людей пожилого возраста и инвалидов открыли в Таганроге.

Фото t.me/Fateev

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1 сентября новости образование ремонт школ Таганрог
Таганрогская правда
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