В Таганроге соцуслугами пользуются более 4000 человек

В Таганроге более 4000 тысяч человек в нынешнем году получили различные социальные услуги на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и СО НКО «Социальные услуги».

Всего в донском регионе сейчас проживает более 1 млн человек старше трудоспособного возраста, из них более 150 тысяч – старше 80 лет. На прошедшем не так давно расширенном заседании Правительства Ростовской области обсуждались вопросы, касающиеся социального обслуживания пожилых людей. Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что нужно шире информировать жителей о различных формах соцобслуживания, задействовать органы местного самоуправления, депутатский корпус, искать новые формы.

«Степень информированности обо всех возможностях и новых решениях, программах для пожилых, инвалидов должна быть высокой. Информацию должны знать и родственники, ухаживающие за пожилыми людьми. Многие в силу возраста не имеют доступа к сетям, информационным каналам — необходимо это учитывать, — отметил глава донского региона.

По информации минсоцтруда, сейчас в Ростовской области действует 187 организаций соцобслуживания, работает служба «социального такси» и пункты проката технических средств реабилитации для инвалидов. В Таганроге такой пункт есть на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Он ежегодно пополняется неравнодушными тьаганрожцами, волонтерами и спонсорами, которые безвозмездно передают технические средства реабилитации.

В нынешнем году в рамках проекта «Сделаем вместе» на базе центра был построен отапливаемый стеклянный павильон с раздвижными витражно-панорамными окнами. В нем подопечные учреждения могут проводить различные занятия круглый год, поскольку помещение оснащено системами отопления и кондиционирования. В 2025 году в ЦСО продолжится реализация проекта за счет областных средств, с участием местного бюджета и спонсоров. На территории учреждения планируется создание парковой зоны и «тропы здоровья».

Фото из архива