В Таганроге ротвейлер прокусил 12-летнему мальчику предплечье

Агрессивная собака регулярно гуляла на улице без хозяев, нападая на домашних питомцев и прохожих, сообщает региональный следком.

В Таганроге 3 мая собака породы ротвейлер, выбежав за пределы своего домовладения, набросилась на 12-летнего мальчика, укусив его на предплечье. Подростку потребовалось операция. Информация о ЧП появилась в соцсетях города. По данному факту по требованию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело, сообщает следком по Ростовской области.

«Отмечается, что агрессивное животное регулярно находится на самовыгуле, при этом нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность», — говорится в сообщении ведомства.

По факту нападения в Таганроге собаки на подростка проводится процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Фото: freepik (для иллюстрации)