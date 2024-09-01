В Таганроге разыскивают 39-летнего мужчину в камуфляжных шортах

В Таганроге разыскивают 39-летнего Максима Юрьевича Мискив. С 12 августа о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» Ростовской области. Рост мужчины 187 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черную футболку, камуфляжные шорты песочного цвета, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, с 15 августа в Таганроге разыскивают 64-летнего Александра Алексеевича Голоденко. А пропавшая 22 августа 75-летняя Валентина Александровна Могиляс, по сообщению поисковиков, найдена живой.

Фото: ВК «Лиза Алерт» Ростовской области