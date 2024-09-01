Главная » Новости Таганрога

В Таганроге разыскивают 39-летнего мужчину в камуфляжных шортах

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

В Таганроге разыскивают 39-летнего Максима Юрьевича Мискив. С 12 августа о его местонахождении ничего неизвестно.

Новости Таганрога

Приметы пропавшего сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» Ростовской области. Рост мужчины 187 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черную футболку, камуфляжные шорты песочного цвета, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, с 15 августа в Таганроге разыскивают 64-летнего Александра Алексеевича Голоденко. А пропавшая 22 августа 75-летняя Валентина Александровна Могиляс, по сообщению поисковиков, найдена живой.

Фото: ВК «Лиза Алерт» Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

поиск пропавшего поисковики пропал человек Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru