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В Таганроге пропала 75-летняя пенсионерка

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В Таганроге разыскивают 75-летнюю Валентину Александровну Могиляс, о местонахождении которой ничего не известно уже сутки. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Новости Таганрога

Пенсионерка ушла из дома 22 августа. К ее поиску подключились волонтеры.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. В момент исчезновения была одета в синий халат и белые шлёпанцы.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото ВК поисковый отряд «Лиза Алерт»

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Таганрогская правда
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