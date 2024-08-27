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В Таганроге 12 дней ищут пропавшего 64-летнего мужчину

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В Таганроге разыскивают 64-летнего Александра Алексеевича Голоденко, о местонахождении которого ничего не известно уже 12 дней. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Новости Таганрога

Мужчина ушел из дома 15 августа. К его поискам подключились волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в черную майку, серые шорты и черные шлепанцы.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото ВК поисковый отряд «Лиза Алерт»

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Таганрогская правда
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