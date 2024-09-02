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В Таганроге рассмотрели предложения по введению туристического налога

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В Таганроге первый заместитель главы городской администрации Светлана Камбулова провела вторую рабочую встречу с представителями отелей и гостиниц.

Новости Таганрога

Участники обсудили возможности и механизм введения туристического налога в нашем городе. А также рассмотрели поступившие предложения по дифференциации налоговых ставок с учетом сезонности и расширению льготных категорий граждан.

Полученные сведения специалисты учтут при формировании аналитической информации, которая будет представлена для дальнейшего рассмотрения депутатскому корпусу.

Напомним, что поправки о введении туристического налога в Налоговом кодексе РФ вступят в силу с 1 января 2025 года. Он будет местным, а решение о его введении муниципалитеты будут принимать самостоятельно.  Ставка  налога в 2025 году не должна превышать 1% от стоимости услуги, ее минимальный размер — 100 рублей за каждые сутки проживания. Для Таганрога это может стать дополнительным источником дохода для развития туристической инфраструктуры.

Ранее мы рассказали, что о событийном туризме расскажут на сайте «Библиотеки Таганрога».

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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