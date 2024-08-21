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О событийном туризме расскажут на сайте «Библиотеки Таганрога»

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Проект Централизованной библиотечной системы города Таганрога получил грантовую поддержку в сумме 2,4 млн рублей.

Новости Таганрога

Мы уже сообщали, что проект «Создание современного сайта «Библиотеки Таганрога» стал победителем конкурса на присуждение грантов для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства. Итоги были подведены в министерстве культуры Ростовской области.

Реализация проекта позволит получить доступ к информационным продуктам и услугам муниципальных библиотек города Таганрога, возможность посетить «виртуальный тур» по каждой библиотеке и принять участие в разнообразных интерактивных конкурсах.

Также на новом сайте в разделе «Культурный туризм» будет размещена информация о событийном туризме, представлена карта туристических мест нашего города, значительное место займут материалы о Чеховском книжном фестивале.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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