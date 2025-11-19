В Таганроге прошли Всероссийские соревнования «RadioTreck Hackathon»

Соорганизатором хакатона выступило АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент».

В Передовой инженерной школе Южного федерального университета состоялись Всероссийские соревнования по перспективным направлениям развития инфокоммуникационных технологий «RadioTreck Hackathon». Соорганизатором хакатона выступило одно из ведущих в стране научных предприятий радиоэлектронной отрасли – АО «ВНИИ «Градиент».

Целями соревнований являются популяризация инженерного образования молодежи, развитие у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечение технологического суверенитета, повышение уровня использования передовых разработок и решений РТК и инфокоммуникационных технологий.

«Стремительное развитие индустрии и ИИ ставит перед инженерами сложные задачи, которые нужно уметь решать быстро и качественно. «RadioTreck Hackathon» уникален тем, что объединяет не только студентов всех курсов университета, но и обучающихся СПО и даже школьников. В эти четыре дня на площадке трудятся не инженеры, а настоящие творцы – те люди, которые меняют наш мир. В 2024 году мы провели первый подобный хакатон в Ингушетии, сейчас – в ЮФУ, и эта география будет расширяться. Опыт показывает, что такого рода соревнования не только укрепляют любовь к технике, но и позволяют найти новые интересные знакомства, а кому-то понять, что инженерия – это дело всей его жизни», – отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно.

Участие в хакатоне приняли ученики школ, студенты колледжей и вузов. Командам предлагалось на выбор четыре трека: «Инженерия и ИИ» и «Индустрия 4.0» (базовый уровень: 1-2 курс бакалавриата/специалитета, колледж, школьники); «Технологии радиолокации» и «Радиоэлектронное противодействие» (проф. уровень: 3-5 курс бакалавриата/специалитета, магистратура). В общей сложности в хакатоне приняло участие 70 молодых инженеров.

«Нашей задачей было создать «умную» метеостанцию: спаять всё «железо», сделать такой корпус, чтобы она была мобильной, каждый человек мог брать её с собой и в любой момент отслеживать погоду. Подобные выездные мероприятия для нас – шанс узнать что-то новое и получить бесценный опыт. Очень помогают знания от преподавателей ЮФУ, которые регулярно проводят занятия у нас в школе: по программированию, БПЛА, интернету вещей. Хочется развиваться, и в Южном федеральном университете для этого есть все возможности», – отметил ученик Передовых инженерных классов ЮФУ Александр Амоша из ГБОУ «СШ «Невская» (г. Мариуполь).

Предваряли конкурсную программу образовательные интенсивы. На них участникам рассказывали про архитектуру и программирование на микроконтроллере ESP32, нейронные сети, искусственный интеллект и телеграм-ботов.

Кейсы были посвящены разработке аппаратно-программных комплексов для систем умного города, решению задач определения местоположения объекта в пространстве в реальном времени, а также созданию комплекса для радиоэлектронного противодействия. Для выполнения поставленных задач командам выдавалось различное оборудование в соответствии с кейсом: отладочная плата с микроконтроллером, комплекты разработчика SDR, антенн, ультразвуковых датчиков и т.д.

На защитах эксперты оценивали проработку идеи, сложность реализованных алгоритмов, перспективность команды, техническую обоснованность принятых решений и саму презентацию проекта.

«Нашей задачей было разработать аппаратно-программный комплекс для определения местоположения объекта в реальном времени на ограниченном пространстве. Иными словами – радиолокатор, который находил бы неподвижный объект в пределах заданного полигона. Мы собирали часть устройства, задавали код, и в случае успешной работы продолжали трудиться над аппаратной частью. Мы довольны проектом и уже задумались о том, что он вполне может перерасти в дипломный, потому что все члены нашей команды – студенты выпускного курса», – поделилась эмоциями обучающаяся 5 курса Передовой инженерной школы ЮФУ Любовь Маслова. Её команда победила в треке «Технологии радиолокации».

Стоит добавить, что Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент» был приглашён в качестве соорганизатора мероприятия неслучайно. Сотрудничество ВНИИ с ЮФУ длится уже более 50 лет, а основателем «Градиента» был выпускник Таганрогского радиотехнического института (ныне – Южного федерального университета) Юрий Перунов. Взаимодействие осуществляется комплексно, не только через хакатоны: сотрудники ВНИИ принимают участие в проектной деятельности студентов ПИШ, Днях карьеры, «Неделе без турникетов», приглашают на производственную и научно-исследовательскую практику. Свыше 300 выпускников ЮФУ сейчас работают в стенах ВНИИ «Градиент».

«Впечатления от хакатона превзошли ожидания. Стоит отметить высочайший уровень подготовки участников и сложность тех проектов, которые они взялись реализовать в столь сжатые сроки. Безусловно, стратегия технологического суверенитета требует не просто программистов, а системных инженеров, способных работать на стыке IT, радиоэлектроники и искусственного интеллекта. Именно на это нацелены хакатоны. Такой формат максимально приближен к реальным задачам промышленности и НИОКР. Студенты за несколько дней проходят полный цикл: от анализа проблемы до создания работающего прототипа или алгоритма. Для компаний, таких как наш институт, это эффективный инструмент для поиска и привлечения мотивированных и одаренных студентов, которые уже во время учебы мыслят как инженеры-исследователи. Поэтому я убеждена, что за такими узкоспециализированными инженерными хакатонами – будущее», – заключила Анна Рахимова, руководитель аппарата генерального директора ВНИИ «Градиент».

