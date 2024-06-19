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В Таганроге прошла спартакиада пришкольных лагерей

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Вчера, 18 июня, в Таганроге на стадионе «Торпедо» прошла спартакиада среди ребят из пришкольных лагерей городских общеобразовательных учреждений.

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Участниками состязаний стали 9 команд. Перед началом мероприятия они увидели показательные выступления спортсменов отделения дзюдо спортшколы № 1 и спортивного клуба «Дзюдо Тайм».

Затем участники соревновались в дартсе и комбинированной эстафете. По итогам соревнований в «Веселых стартах» первое место заняла команда школы № 12, второе — лицея № 4 (ТМОЛ), третье — лицея № 33.

В соревнованиях по дартсу победа досталась команде школы № 12, второе место у школы № 35, третье – у школы № 31.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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