В Таганроге прошла акция по профилактике детского дорожного травматизма

Акция «Шагающий автобус» объединила детские отряды, Госавтоинспекцию и родителей.

В Таганроге прошла совместная профилактическая акция «Шагающий автобус», направленная на обучение детей правилам дорожного движения. В мероприятие участвовали команда ЮИД «СТОП» из лицея № 33 и команда ЮПИД «Светофорчик» из детского сада № 92.

Акция проводилась совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Таганрогу Лилией Игнатенко и инициативной группой «Родительский патруль». Ее главной задачей стала отработка с детьми безопасных маршрутов, повторение правил перехода проезжей части, значений дорожных знаков и сигналов светофора.

«Шагающий автобус» помог детям не только повторить теорию, но и применить знания на практике. Подобные мероприятия — важная часть работы по воспитанию грамотных и осторожных участников дорожного движения.

«Проведение акции связано с необходимостью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей правильной ориентации в дорожной среде», — пояснили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области