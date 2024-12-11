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В Таганроге промпредприятие, пострадавшее от атаки ВСУ, посетил Юрий Слюсарь

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11 декабря Таганрог посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона побывал на промышленном предприятии, которое пострадало после ракетной атаки ВСУ.

Город

«Выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало сегодня от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава города и руководство предприятия. Уже до полудня поврежденная теплотрасса была  восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Напомним, после обстрела ВСУ, территория промпредприятия была оцеплена, в радиусе 1 км от места падения обломков проведено обследование. Помимо повреждений в котельной на улице Циолковского сгорели 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Иллюстрация из архива

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ракетная атака Таганрог Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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