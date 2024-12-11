В Таганроге промпредприятие, пострадавшее от атаки ВСУ, посетил Юрий Слюсарь

11 декабря Таганрог посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона побывал на промышленном предприятии, которое пострадало после ракетной атаки ВСУ.
«Выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало сегодня от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава города и руководство предприятия. Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Напомним, после обстрела ВСУ, территория промпредприятия была оцеплена, в радиусе 1 км от места падения обломков проведено обследование. Помимо повреждений в котельной на улице Циолковского сгорели 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.
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