В Таганроге пройдет общеобластной прием участников СВО и их семей

14 февраля в Таганроге состоится общеобластной прием участников СВО и их семей. Напомним, организовать такой прием всем муниципалитетам Дона поручил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганроге прием граждан будет проводиться с 12.00 до 17.00 мной и моими заместителями при участии территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, а также представителей фонда «Защитники Отечества». Во время приема будет работать видеоконференцсвязь — так граждане смогут быстро связаться с теми специалистами, которые компетентны в решении их вопроса», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Место проведения тематического приема — общественная приемная губернатора Ростовской области, расположенная по адресу: ул. Фрунзе, 59.

В администрации Таганрога организовано проведение предварительной записи на прием. Записаться можно до 12 февраля по телефону: 8(8634) 312-709 (понедельник–четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, суббота и воскресенье выходные). Также запись проводится через электронную приемную граждан Ростовской области.

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