Главная » Новости Таганрога

В Таганроге пройдет общеобластной прием участников СВО и их семей

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

14 февраля в Таганроге состоится общеобластной прием участников СВО и их семей. Напомним, организовать такой прием всем муниципалитетам Дона поручил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

«В Таганроге прием граждан будет проводиться с 12.00 до 17.00 мной и моими заместителями при участии территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, а также представителей фонда «Защитники Отечества». Во время приема будет работать видеоконференцсвязь — так граждане смогут быстро связаться с теми специалистами, которые компетентны в решении их вопроса», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Место проведения тематического приема — общественная приемная губернатора Ростовской области, расположенная по адресу: ул. Фрунзе, 59.

В администрации Таганрога организовано проведение предварительной записи на прием. Записаться можно до 12 февраля по телефону: 8(8634) 312-709 (понедельник–четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, суббота и воскресенье выходные). Также запись проводится через электронную приемную граждан Ростовской области.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога прием граждан Светлана Камбулова Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru