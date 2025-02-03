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Юрий Слюсарь поручил провести на Дону общеобластной прием участников СВО и членов их семей

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Глава донского региона поручил задействовать в организации и проведении приема все органы исполнительной власти Ростовской области, государственный фонд «Защитники Отечества», штаб ЮВО, облвоенкомат, военную прокуратуру и другие ведомства.

Новости Ростовской области

14 февраля по поручению главы Ростовской области состоится общеобластной прием участников СВО и их семей. Военнослужащие и их родные смогут задать вопросы всем без исключения органам власти и получить помощь. Об этом 3 февраля Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

«Для удобства участников СВО и их близких организуем предварительную запись. Тех, кто по разным причинам не сможет записаться, будем принимать в порядке живой очереди. Ни один обратившийся не останется без внимания», — подчеркнул глава Дона.

Прием состоится в фойе конференц-зала Правительства Ростовской области. Также во время общеобластного приема организуют работу видеоконференцсвязи. Это будет сделано для того, чтобы люди смогли оперативно связаться с теми специалистами, которые компетентны в решении их конкретных вопросов. К работе с обращениями подключат и уполномоченные федеральные структуры.

«Подготовка к проведению приема уже начата во всех муниципалитетах и в Правительстве Ростовской области. Записаться на прием можно с 4 февраля на официальном портале донского правительства. Ссылку на форму предварительной записи опубликую дополнительно», — уточнил Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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